Дебаты как инструмент пиара, или почему Игорь Стрелков отчаянно пытается со всеми подискутировать

Со временем, по мереподробностей о деятельности Игоря Стрелкова на Донбассе, в частности, сдачи Славянска и ряда других населенных пунктов ВСУ, от бывших сослуживцев, называющих его действия не более чем трусостью и предательством, интерес прессы к фигуре экс-командира начал стремительно снижаться.Сегодня, если Стрелкова ив публичной плоскости, то исключительно в негативном свете. Но, кажется, более интересует командира не дискредитирующие его материалы, а сам факт их сокращения, приводящий к падению популярности в информационном сегменте, что, стоит предположить, ранее приносило ему неплохой доход.Отчасти это подтверждает тот факт, что экс-командир, дабы притянуть к себе внимание общественности, регулярно провоцирует на дебаты известных личностей. Так, последний из тех, кого Игорь Стрелковвидеть своим собеседником, был выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, вокруг которого сегодня не шумят разве что очень ленивые СМИ.По сути, Стрелков предложил Грудинину поддержку в обмен на публичную встречу с дебатами, на что последовал ожидаемый отказ. После по этому поводу экс-командир опубликовал пост в «Живом журнале», странно обратившись к себе от третьего лица и ответив на свой же вопрос: «Если он не считает меня сколько-нибудь "весомым", чтобы со мной публично дискутировать - зачем ему моя поддержка?». Интересно, что в обсуждении под публикацией Гиркин напомнил, что его интересовала лишь встреча «строго на камеру» и более ничего.До этого Игорь Стрелков вызвал на дебаты личностей несколько меньшего калибра, например, бывшего сослуживца - командира бригады «Восток» Александра Ходаковского, однако он решил не идти на поводу человека, по его мнению, предавшего ополчение донбасских республик. Экс-командир не единожды предлагал подискутировать на камеру политикам и публицистам, но зачастую получал отказ, а те, кто соглашался, в частности, лидер партии «Народное Отечество» Николай Стариков, называли СтрелковаВероятно, продолжающийся гражданский конфликт на Украине, положение народа донбасских республик, вопрос Крыма и т.д. сегодня интересует Игоря Стрелкова гораздо в меньшей степени, нежели собственная популярность, напрямую влияющая на благосостояние, и, глядя на регулярные попытки экс-командира втиснуть свое имя в актуальную повестку абсолютно любого толка, этому, кажется, не оставляет сомнений.