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Молодая беременная жена Диброва выставила огромную грудь
Молодая супруга телеведущего Дмитрия Диброва подогрела слухи касательно четвертой беременности. Супруга шоумена разместила в Instagram снимок, на котором показывает увеличившийся живот. На снимке она показана в сиреневом пеньюаре, подчеркивающем форму груди. Фанаты предположили, что в семье Дибровых скоро будет новое пополнение, однако более вероятно, фото сделали во время предыдущей беременности.

Молодая беременная жена Диброва выставила огромную грудь


«На кадре ребенок за 2 недели до появления... Ребенок – это я. Представить не могла, что значит быть мамой! И это основная профессия женщины, которую каждая проходит самостоятельно! Институт материнства – жизнь», – отметила в комментарии Полина Диброва.

Подписчики сообщили, что ей весьма идет беременность. Помимо этого, её назвали потрясающей молодой мамой. Как призналась сама жена шоумена, вместе с мужем они приняли решение уделить особое внимание воспитанию сыновей, а не появлению на свет нового ребенка.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:00
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