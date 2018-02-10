Молодая беременная жена Диброва выставила огромную грудь
Молодая супруга телеведущего Дмитрия Диброва подогрела слухи касательно четвертой беременности. Супруга шоумена разместила в Instagram снимок, на котором показывает увеличившийся живот. На снимке она показана в сиреневом пеньюаре, подчеркивающем форму груди. Фанаты предположили, что в семье Дибровых скоро будет новое пополнение, однако более вероятно, фото сделали во время предыдущей беременности.
«На кадре ребенок за 2 недели до появления... Ребенок – это я. Представить не могла, что значит быть мамой! И это основная профессия женщины, которую каждая проходит самостоятельно! Институт материнства – жизнь», – отметила в комментарии Полина Диброва.
Подписчики сообщили, что ей весьма идет беременность. Помимо этого, её назвали потрясающей молодой мамой. Как призналась сама жена шоумена, вместе с мужем они приняли решение уделить особое внимание воспитанию сыновей, а не появлению на свет нового ребенка.
«На кадре ребенок за 2 недели до появления... Ребенок – это я. Представить не могла, что значит быть мамой! И это основная профессия женщины, которую каждая проходит самостоятельно! Институт материнства – жизнь», – отметила в комментарии Полина Диброва.
Подписчики сообщили, что ей весьма идет беременность. Помимо этого, её назвали потрясающей молодой мамой. Как призналась сама жена шоумена, вместе с мужем они приняли решение уделить особое внимание воспитанию сыновей, а не появлению на свет нового ребенка.
Автор: Валерий Антонов