Автодор начнет использовать в РФ беспилотники для мониторинга федеральных трасс
Автодор начнет использовать БПЛА для постоянного мониторинга федеральных трасс. Речь идёт об использовании функциональных летательных аппаратов, снабженных видеокамерами. Об этом сообщил представитель ведомства.
Соглашение о сотрудничестве подписано между научным центром ФГУП НАМИ и Автодором. На основе достигнутой договоренности стороны, на протяжении первого полугодия проведут лётные испытания различных БПЛА, включенных в систему аппаратно-программных комплексов. Те, в свою очередь, входят в интеллектуальные транспортные системы. Испытания вначале проведут на специально оборудованном полигоне НАМИ. На втором этапе будут осуществлены полёты беспилотников над одним из участков федеральной дороги М-4 «Дон». Испытания позволят отработать полёты в автоматическом режиме по нужным маршрутам. Предполагается тестирование функций создания лётного задания и передача данных с аппарата на планшет аварийного комиссара.
Будет отработан алгоритм действий в ходе обнаружения аварийных ситуаций и определения ресурсных характеристик использования беспилотников. Как заявили в Автодоре, новшество позволит осуществлять мониторинг дорожной обстановки в режиме реального времени. Повысится уровень безопасности, а также управление дорожной обстановкой.
Соглашение о сотрудничестве подписано между научным центром ФГУП НАМИ и Автодором. На основе достигнутой договоренности стороны, на протяжении первого полугодия проведут лётные испытания различных БПЛА, включенных в систему аппаратно-программных комплексов. Те, в свою очередь, входят в интеллектуальные транспортные системы. Испытания вначале проведут на специально оборудованном полигоне НАМИ. На втором этапе будут осуществлены полёты беспилотников над одним из участков федеральной дороги М-4 «Дон». Испытания позволят отработать полёты в автоматическом режиме по нужным маршрутам. Предполагается тестирование функций создания лётного задания и передача данных с аппарата на планшет аварийного комиссара.
Будет отработан алгоритм действий в ходе обнаружения аварийных ситуаций и определения ресурсных характеристик использования беспилотников. Как заявили в Автодоре, новшество позволит осуществлять мониторинг дорожной обстановки в режиме реального времени. Повысится уровень безопасности, а также управление дорожной обстановкой.
Автор: Семен Зайцев