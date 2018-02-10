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Автодор начнет использовать в РФ беспилотники для мониторинга федеральных трасс
Автодор начнет использовать БПЛА для постоянного мониторинга федеральных трасс. Речь идёт об использовании функциональных летательных аппаратов, снабженных видеокамерами. Об этом сообщил представитель ведомства.

Автодор начнет использовать в РФ беспилотники для мониторинга федеральных трасс

Соглашение о сотрудничестве подписано между научным центром ФГУП НАМИ и Автодором. На основе достигнутой договоренности стороны, на протяжении первого полугодия проведут лётные испытания различных БПЛА, включенных в систему аппаратно-программных комплексов. Те, в свою очередь, входят в интеллектуальные транспортные системы. Испытания вначале проведут на специально оборудованном полигоне НАМИ. На втором этапе будут осуществлены полёты беспилотников над одним из участков федеральной дороги М-4 «Дон». Испытания позволят отработать полёты в автоматическом режиме по нужным маршрутам. Предполагается тестирование функций создания лётного задания и передача данных с аппарата на планшет аварийного комиссара.

Будет отработан алгоритм действий в ходе обнаружения аварийных ситуаций и определения ресурсных характеристик использования беспилотников. Как заявили в Автодоре, новшество позволит осуществлять мониторинг дорожной обстановки в режиме реального времени. Повысится уровень безопасности, а также управление дорожной обстановкой.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 08:15
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