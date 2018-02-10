Модель Анастасия Квитко сделала селфи своей груди
Модель Анастасия Квитко сделала селфи своей большой груди. Соответствующий пост "Русская Кардашьян" разместила в микроблоге Instagram.
Квитко, прославившаяся за счет откровенных снимков, снова поразила поклонников своими формами. На этот раз модель показала, как выглядит ее шикарный бюст в маленьком купальнике в полоску. На фото видно, что небольшой кусочек ткани не справляется с задачей и не может удержать, "выпрыгивающие шары". В комментариях к посту звезда поблагодарила всех, кто присоединился к ее приложению.
Пользователи за три часа поставили к фото более 87 тыс. "лайков". В комментариях фанаты восхваляли красоту модели, называя ее королевой и богиней с аппетитной грудью.
Ранее Квитко показала фото в красном купальнике.
Квитко, прославившаяся за счет откровенных снимков, снова поразила поклонников своими формами. На этот раз модель показала, как выглядит ее шикарный бюст в маленьком купальнике в полоску. На фото видно, что небольшой кусочек ткани не справляется с задачей и не может удержать, "выпрыгивающие шары". В комментариях к посту звезда поблагодарила всех, кто присоединился к ее приложению.
Пользователи за три часа поставили к фото более 87 тыс. "лайков". В комментариях фанаты восхваляли красоту модели, называя ее королевой и богиней с аппетитной грудью.
Ранее Квитко показала фото в красном купальнике.
Автор: Джанабилова Татьяна П