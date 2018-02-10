Алексей Панин: Максим Галкин следит за мной
Актер Алексей Панин на своей странице в Instagram написал, что Максим Галкин следит за ним. Панин заявил, что юморист регулярно наблюдает за его stories.
По мнению актера, Галкин делает это для того, чтобы проследить, не взболтнет ли тот чего лишнего про генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста или что-то еще. По всей видимости юморист услышал угрозы и теперь тщательно следит за аккаунтом в социальной сети. «Разворошил я осиное гнездо», - заявил Панин.
Отметим, что конфликт между Паниным и Галкиным продолжается с минувшего года. Так, в ноябре 2017 года актер обвинил юмориста в гомосексуальности. До этого Галкин предложил назначить Алексея Панина министром по делам защиты животных, намекая на видео, на котором человек, похожий на актера, занимается сексом с собакой.
Ранее сообщалось, что Алексей Панин показал поклонникам комбинезон для посещения солярия и секса в авто.
По мнению актера, Галкин делает это для того, чтобы проследить, не взболтнет ли тот чего лишнего про генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста или что-то еще. По всей видимости юморист услышал угрозы и теперь тщательно следит за аккаунтом в социальной сети. «Разворошил я осиное гнездо», - заявил Панин.
Отметим, что конфликт между Паниным и Галкиным продолжается с минувшего года. Так, в ноябре 2017 года актер обвинил юмориста в гомосексуальности. До этого Галкин предложил назначить Алексея Панина министром по делам защиты животных, намекая на видео, на котором человек, похожий на актера, занимается сексом с собакой.
Ранее сообщалось, что Алексей Панин показал поклонникам комбинезон для посещения солярия и секса в авто.
Автор: Сергей Сидорин