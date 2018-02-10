GearBest предлагает Huawei Honor 6X 4G Phablet всего за 169,9 долларов
GearBest предлагает Huawei Honor 6X 4G Phablet всего за 169,9 долларов. Скидка в 30% действует только на смартфон в золотом исполнении.
Phablet Huawei Honor 6X обладает огромным 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Устройство работает под управлением операционной системы Android 6.0, позволяющей обеспечивать бесперебойную работу.
Honor 6X завоевал популярность среди поклонников бренда, но не привлек внимание покупателей, ориентированных на бюджетный сегмент и не желающих тратить большие суммы на смартфон. GearBest учел эти нюансы и предложил покупателям 30% скидку. В наличии осталось всего 82 экземпляра.
Huawei Honor 6X 4G phablet оснащен мощным процессором Kirin 655 и сочетается с 3 ГБ оперативной памяти и 32 Гб встроенной. Dual-SIM phablet в серебристой версии доступен на GearBest со скидкой в 17%. Акция продлится шесть дней.
Ранее в России подешевели сразу 4 смартфона.
Phablet Huawei Honor 6X обладает огромным 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Устройство работает под управлением операционной системы Android 6.0, позволяющей обеспечивать бесперебойную работу.
Honor 6X завоевал популярность среди поклонников бренда, но не привлек внимание покупателей, ориентированных на бюджетный сегмент и не желающих тратить большие суммы на смартфон. GearBest учел эти нюансы и предложил покупателям 30% скидку. В наличии осталось всего 82 экземпляра.
Huawei Honor 6X 4G phablet оснащен мощным процессором Kirin 655 и сочетается с 3 ГБ оперативной памяти и 32 Гб встроенной. Dual-SIM phablet в серебристой версии доступен на GearBest со скидкой в 17%. Акция продлится шесть дней.
Ранее в России подешевели сразу 4 смартфона.
Автор: Джанабилова Татьяна П