Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018
exclusive / Технологии / Авторские материалы

GearBest предлагает Huawei Honor 6X 4G Phablet всего за 169,9 долларов
GearBest предлагает Huawei Honor 6X 4G Phablet всего за 169,9 долларов. Скидка в 30% действует только на смартфон в золотом исполнении.

GearBest предлагает Huawei Honor 6X 4G Phablet всего за 169,9 долларов


Phablet Huawei Honor 6X обладает огромным 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Устройство работает под управлением операционной системы Android 6.0, позволяющей обеспечивать бесперебойную работу.

Honor 6X завоевал популярность среди поклонников бренда, но не привлек внимание покупателей, ориентированных на бюджетный сегмент и не желающих тратить большие суммы на смартфон. GearBest учел эти нюансы и предложил покупателям 30% скидку. В наличии осталось всего 82 экземпляра.

Huawei Honor 6X 4G phablet оснащен мощным процессором Kirin 655 и сочетается с 3 ГБ оперативной памяти и 32 Гб встроенной. Dual-SIM phablet в серебристой версии доступен на GearBest со скидкой в 17%. Акция продлится шесть дней.

Ранее в России подешевели сразу 4 смартфона.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:29
Читайте также
Экс-нардеп Украины рассказал, почему Киев оставил
Петр Порошенко назвал главную проблему Украины
Украинскому спортсмену начали угрожать после фото
Рамзан Кадыров заявил о решении купить долю
Кудрин: Дефицит бюджета России по итогам 2018
Ягудин разместил в Instagram видео завоевания
На Олимпиаде разыграли первый комплект медалей в
Украинская оппозиция рассказала о накрутках
Жительница Воронежа устроила интимную фотосессию
Ко Дню всех влюбленных опубликован список
Болельщик из США развернул флаг России на
Россия и страны Евросоюза договорились о
Добавление комментария
Последние новости
10.02, 20:29 Ученые впервые воссоздали облик царицы Нефертити
10.02, 20:22 NASA показало галактику с четырьмя сверхновыми
10.02, 20:18 Актриса Дженифер Энистон замучила супруга своими диетами
10.02, 20:10 Volkswagen обменял 150 тыс. старых дизельных автомобилей
10.02, 20:03 Модель Мария Лиман примерила образ полицейского в
10.02, 19:51 В Англии мужчина с ноги разнимал драку между девушками
10.02, 19:41 Составлен ТОП наиболее опасных современных вирусов для
10.02, 19:30 Эксперты рассказали, как определить, попадал ли
10.02, 19:28 В Свердловской области на пепелище нашли три трупа с
10.02, 19:01 Экс-нардеп Украины рассказал, почему Киев оставил Крым в
10.02, 18:57 Сайт Алексея Навального добавили в реестр запрещённой
10.02, 18:48 В Ижевске женщина пострадала из-за упавшего на голову
10.02, 18:43 Петр Порошенко назвал главную проблему Украины
10.02, 18:41 В США врачи нашли в руке мальчика выросшую улитку
10.02, 18:34 На трассе в Тульской области столкнулись 2 большегруза
10.02, 18:13 В Петрозаводске на перекрестке столкнулись два автомобиля
10.02, 18:08 У Сергея Соседова диагностировали ряд опасных заболеваний
10.02, 18:06 В Ростове семилетний ребенок попал под колеса автомобиля
10.02, 18:01 В Санкт-Петербурге пенсионер до смерти забил жену
10.02, 17:57 Назван ТОП-10 кроссоверов, которые нельзя покупать на