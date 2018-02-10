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Родственники сатирика Михаила Задорнова поделили наследство
Родственники Михаила Задорнова поделили наследство умершего артиста. Его старшая сестра сообщила, что для исполнения последней воли сатирика будет продолжена работа его библиотеки для русскоговорящих жителей Латвии. Она созналась, что почти все пункты завещания приведены в исполнение.

Родственники сатирика Михаила Задорнова поделили наследство


Непосредственно наследство между собой разделили две супруги Задорнова, дочь и сестра. В соответствии с предварительной информацией, первая супруга получила дом в Латвии, поскольку даже после развода у пары остались достаточно теплые отношения.

Задорнов составил завещание предварительно, что позволило распределить собственность до мелочей. Дочь Михаила Задорнова получила квартиру в Юрмале, тогда как его сестра получила дом в Латвии. Второй жене сатирика досталась московская квартира, оцененная в 20 млн рублей. Все доходы со стороны авторских прав на использование произведений также оказались завещаны 4-м родственникам.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:23
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