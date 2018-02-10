Уфолог нашел под облаками скрытый от человеческих глаз НЛО
Уфолог нашел под облаками скрытый от человеческих глаз НЛО. Доказательства, попавшие на видео, появились в официальном блоге Скотта Уорринга.
Многие люди, наблюдая за необычными природными явлениями, приковывающими взор, не подозревают, что в них может скрываться нечто более загадочное. Специалист по пришельцам уверен, что таинственные происшествия всегда связаны с НЛО.
На представленном видео, в небе возникают причудливые облака, но уфолог уверен, что форма выдает инопланетный корабль, спрятавшийся внутри. Самый простой способ укрыться от людей – быть на виду, имитируя природные явления.
Ранее ученый нашел на Меркурии вход на базу инопланетян.
Многие люди, наблюдая за необычными природными явлениями, приковывающими взор, не подозревают, что в них может скрываться нечто более загадочное. Специалист по пришельцам уверен, что таинственные происшествия всегда связаны с НЛО.
На представленном видео, в небе возникают причудливые облака, но уфолог уверен, что форма выдает инопланетный корабль, спрятавшийся внутри. Самый простой способ укрыться от людей – быть на виду, имитируя природные явления.
Ранее ученый нашел на Меркурии вход на базу инопланетян.
Автор: Джанабилова Татьяна П