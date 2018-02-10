Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева родила ребенка
В одной из американских клиник звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева родила ребенка. Снимком с сыном на своей странице в Instagram поделился супруг Ермолаевой Кирилл.
Во время беременности участница телевизионной стройки рассказывала подписчикам, что с ней происходит и поклонники могли следить за ее жизнью едва ли не в режиме онлайн. В частности, Ермолаева рассказала, что негативно относится к употреблению алкоголя в эти девять месяцев – даже в малых дозах. Она отметила, что не позволила выпить на Новый год даже глотка шампанского или вина.
Участница «Дома-2» даже на крайних сроках беременности продолжала работать, вести активный образ жизни и много путешествовала. После родов Нелли Ермолаева и младенец чувствуют себя хорошо и принимают поздравления от многочисленных подписчиков.
Ермолаева вышла замуж летом 2016 года, а в следующем году объявила, что ждет первенца.
Во время беременности участница телевизионной стройки рассказывала подписчикам, что с ней происходит и поклонники могли следить за ее жизнью едва ли не в режиме онлайн. В частности, Ермолаева рассказала, что негативно относится к употреблению алкоголя в эти девять месяцев – даже в малых дозах. Она отметила, что не позволила выпить на Новый год даже глотка шампанского или вина.
Участница «Дома-2» даже на крайних сроках беременности продолжала работать, вести активный образ жизни и много путешествовала. После родов Нелли Ермолаева и младенец чувствуют себя хорошо и принимают поздравления от многочисленных подписчиков.
Ермолаева вышла замуж летом 2016 года, а в следующем году объявила, что ждет первенца.
Автор: Сергей Сидорин