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Спутники NASA засняли масштабный сход пылевой лавины на Марсе
Спутник Mars Orbiter, который принадлежит космоагентству NASA, заснял огромнейшую лавину на поверхность Марса. Подробности об этом можно найти на официальном ресурсе агентства.


Спутники NASA засняли масштабный сход пылевой лавины на Марсе


Как заявляют представители NASA, на фотографиях темные полосы обозначают пылевые скопления, а красный цвет является микроскопическими частицами. Известно, что причиной столь масштабного схода лавины на поверхности Марса является повышение температуры. Но на самом деле это лишь гипотеза, которая не имеет под собой какой-либо доказательной базы. Специалисты предполагают, что данные полосы прекратят свое существование в течении пары десятков лет как минимум.

Сейчас же космоагентство активно ведет работы, которые направлены на колонизацию Красной планеты. По словам представителей, первый вылет произойдет уже в 2023 году. Стивен Хокинг неодноразово акцентировал внимание на том, что властям всех государств необходимо материально поддержать инициативу ученых, так как ресурсы Земли практически исчерпаны, что чревато для каждого её жителя.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 09:36
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