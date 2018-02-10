Geely готовит к дебюту новый кроссовер на базе Volvo XC40
Китайский автоконцерн Geely готовит к дебюту новый кроссовер, сконструированный на базе шведской модели Volvo XC40. Сведения предоставили официальные представители машиностроительной компании.
Под капотом кроссовера Geely с индексом SX11 расположится турбированный силовой агрегат объемом на 1 литр (136 «лошадей») или установка объемом на 1,5 литра (177 «лошадей»). В основе модели, созданной на базе XC40, лежит платформа, над которой работали инженеры Geely и Volvo.
Название кроссовера пока неизвестно. В патентном ведомстве Китая он значится, как SX11. Презентация состоится в течении года.
Ранее Geely приступил к созданию грузовиков.
Под капотом кроссовера Geely с индексом SX11 расположится турбированный силовой агрегат объемом на 1 литр (136 «лошадей») или установка объемом на 1,5 литра (177 «лошадей»). В основе модели, созданной на базе XC40, лежит платформа, над которой работали инженеры Geely и Volvo.
Название кроссовера пока неизвестно. В патентном ведомстве Китая он значится, как SX11. Презентация состоится в течении года.
Ранее Geely приступил к созданию грузовиков.
Автор: Джанабилова Татьяна П