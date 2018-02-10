Компания DC Design разработала 320-сильный спорткар
Индийская компания DC Design разработала новый спорткар TCA, оснащенный 320-сильным двигателем. Максимальная скорость автомобиля составляет 200 километров в час.
Презентация модели прошла в рамках выставки Auto Expo. Спорткар выйдет ограниченным тиражом в 299 экземпляров. Автомобиль построен на базе платформы первой машины компании Avanti. Под капотом остановлен восьмицилиндровый двигатель объемом 3,8 литров. Трансмиссия представлена шестискоростной автоматической коробкой переключения скоростей. Для разгона до скорости 100 километров в час спорткару необходимо 4,5 секунды. Стоимость модели составляет 61 тысяча долларов. На данный момент 60 автомобилей уже заказаны покупателями.
Первый автомобиль DC Design Avanti был выпущен в 2012 году. Модель оснащена турбированным двигателем семейства EcoBoost мощностью 265 лошадиных сил. Под капотом заряженной версии модели Avanti 310 special edition размещен двигатель от Renault Megane RS мощностью 310 лошадиных сил.
Снимки спорткара DC Design TCA доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что разработчики DC Design провели рестайлинг кроссовера Suzuki Vitara Brezza.
Презентация модели прошла в рамках выставки Auto Expo. Спорткар выйдет ограниченным тиражом в 299 экземпляров. Автомобиль построен на базе платформы первой машины компании Avanti. Под капотом остановлен восьмицилиндровый двигатель объемом 3,8 литров. Трансмиссия представлена шестискоростной автоматической коробкой переключения скоростей. Для разгона до скорости 100 километров в час спорткару необходимо 4,5 секунды. Стоимость модели составляет 61 тысяча долларов. На данный момент 60 автомобилей уже заказаны покупателями.
Первый автомобиль DC Design Avanti был выпущен в 2012 году. Модель оснащена турбированным двигателем семейства EcoBoost мощностью 265 лошадиных сил. Под капотом заряженной версии модели Avanti 310 special edition размещен двигатель от Renault Megane RS мощностью 310 лошадиных сил.
Снимки спорткара DC Design TCA доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что разработчики DC Design провели рестайлинг кроссовера Suzuki Vitara Brezza.
Автор: Сергей Сидорин