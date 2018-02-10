Болельщик из США развернул флаг России на Олимпийских играх
Болельщик из США Филип Вахуда на церемонии открытия Олимпийских игр развернул флаг России. Он объяснил, что желает поддержать РФ, поскольку ей не позволили отправить на соревнования своих сильнейших спортсменов – Виктора Ана и Антона Шипулина.
В комментарии телеканалу RT американец объяснил, что считает, Ан и Шипулин должны были выступать на зимней Олимпиаде. МОК запретил использовать российскую символику на любых мероприятиях игр после дисквалификации многих спортсменов из-за допингового скандала.
Ранее американский журналист заявил, что российские кёрлингисты похожи на шпионов.
В комментарии телеканалу RT американец объяснил, что считает, Ан и Шипулин должны были выступать на зимней Олимпиаде. МОК запретил использовать российскую символику на любых мероприятиях игр после дисквалификации многих спортсменов из-за допингового скандала.
Ранее американский журналист заявил, что российские кёрлингисты похожи на шпионов.
Автор: Сергей Сидорин