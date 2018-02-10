Ко Дню всех влюбленных опубликован список наиболее возбуждающих песен
В преддверии Дня всех влюбленных представлен перечень наиболее возбуждающих песен. На страницах британского The Gardians был размещен опрос, который позволил выяснить, какие именно композиции способны вызвать «бабочек в животе» у поп-звезд.
Исполнители назвали свои любимые мелодии. К примеру, Палома Фейт сообщила, что считает лучшей любовной работой песню Ника Кейва «Into My Arms». У Джесси Уейр самые сильные ощущения возникают от «Day Dreaming» Ареты Франклин, а саму песню она сравнила с началом любви.
В перечень были включены и прочие композиции именитых исполнителей различных времен. Наиболее известными являются песни: «Unchained Melody», «Blackbird», «Jesus, Keep Me Near the Cross», «Fairytale of New York», «Thinking Out Loud», «My Suitor», «Fairytale of New York», «The First Time Ever I Saw Your Face», «Consummation», «Let It Be Me».
Исполнители назвали свои любимые мелодии. К примеру, Палома Фейт сообщила, что считает лучшей любовной работой песню Ника Кейва «Into My Arms». У Джесси Уейр самые сильные ощущения возникают от «Day Dreaming» Ареты Франклин, а саму песню она сравнила с началом любви.
В перечень были включены и прочие композиции именитых исполнителей различных времен. Наиболее известными являются песни: «Unchained Melody», «Blackbird», «Jesus, Keep Me Near the Cross», «Fairytale of New York», «Thinking Out Loud», «My Suitor», «Fairytale of New York», «The First Time Ever I Saw Your Face», «Consummation», «Let It Be Me».
Автор: Валерий Антонов