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Россия и страны Евросоюза договорились о сотрудничестве на Балтике
Россия, ФРГ и Евросоюз смогли договориться о трансграничном сотрудничестве в районе Балтике. Финансовое соглашение, разработанное специально для проекта «Регион Балтийского моря», стороны уже утвердили.

Россия и страны Евросоюза договорились о сотрудничестве на Балтике


Совместный проект предусматривает работу по борьбе с наблюдающимися в последнее время климатическими изменениями, развитию транспортного сообщения, сохранению и восстановлению морской экосистемы. Свое участие в программе также подтвердила Норвегия, Дания, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия.

Европейский фонд развития сделал взнос в проект на сумму почти 264 млн евро, еще 8,8 млн евро добавил Евросоюз, страны-участники, подписавшие контракт, выделят на запланированные мероприятия по 4,4 млн евро.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не скоро примет в свои ряды Украину.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:11
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