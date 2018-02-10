В Башкортостане мать в мороз выгнала сына на улицу
В Башкортостане 46-летняя мать в мороз выгнала сына на улицу прямо посреди ночи. Заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с ребенком». Сведения со ссылкой на прокуратуру появились в СМИ.
Сообщается, в январе женщина на неделю уехала по своим делам и оставила ребенка одного дома. Вернувшись, она по неизвестной причине вышла из себя и без раздумий выставила сына на мороз, предварительно избив по лицу. Пострадавший находится в медучреждении и лечится от бронхопневмонии, резвившейся на фоне переохлаждения.
Ранее на морозе оказался житель Иркутска, которого выгнала любовница.
Сообщается, в январе женщина на неделю уехала по своим делам и оставила ребенка одного дома. Вернувшись, она по неизвестной причине вышла из себя и без раздумий выставила сына на мороз, предварительно избив по лицу. Пострадавший находится в медучреждении и лечится от бронхопневмонии, резвившейся на фоне переохлаждения.
Ранее на морозе оказался житель Иркутска, которого выгнала любовница.
Автор: Джанабилова Татьяна П