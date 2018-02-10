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Флагманский LG V30s получит 256 Гб памяти
Источники, знакомые с инсайдерской информацией, опубликовали в Сети технические характеристики флагманского смартфона LG V30s, презентация которого пройдет 26 февраля. Гаджет получит 256 Гб встроенной памяти.

Флагманский LG V30s получит 256 Гб памяти


Смартфон получит OLED-дисплей с Quad HD+ разрешением диагональю 6 дюймов. Устройство будет работать на базе процессора Snapdragon 835. Внешне новый гаджет практически не будет отличаться от предыдущей модели корейского производителя.

Камеры смартфона будут поддерживать технологии искусственного интеллекта. Разрешение основной составляет 16 мегапикселей, а фронтальной – 5 мегапикселей. Благодаря новой функции LG Lens, объектив будет сканировать предметы, а искусственный интеллект, после анализа Google, покажет информацию об объекте. Схожая технология применяется в смартфонах Galaxy Note 8, Google Pixel 2, Samsung Galaxy S8, Pixel 2 XL и называется Bixby Vision.

Кроме того, LG V30s при помощи анализа GPS-координат сможет рассказать пользователям о ближайших магазинах и других заведениях.

Снимки модели доступны по ссылке.

Раннее сообщалось, что LG получил патент на смартфон с тремя экранами.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 11:05
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