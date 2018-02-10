Виктория Лопырева заявила о своей готовности к размножению
Виктория Лопырева сообщила о собственной готовности к размножению. Российская телеведущая на странице фотоблога Instagram опубликовала фото в черно-белом цвете, подпись к которому рассказывает о выделении феромонов. На снимке знаменитость стоит с закрытыми глазами под дождем.
«My pheromones, you wear them well», - указала модель в комментарии, что можно перевести как «Мои феромоны идут тебе».
Кому конкретно адресованы эти слова, остается неизвестным. Подписчики сделали предположение, что слова о выделении веществ, указывающих на готовность к размножению, адресованы Николаю Баскову. При этом ответного послания со стороны певца не было. В течение нескольких часов публикация ростовчанки получила свыше 32 тысяч отметок «Нравится».
Поклонники отметили, что Лопырева на черно-белом фото выглядит сексуально. Другие сообщили, что не сразу узнали знаменитость на новом снимке.
«My pheromones, you wear them well», - указала модель в комментарии, что можно перевести как «Мои феромоны идут тебе».
Кому конкретно адресованы эти слова, остается неизвестным. Подписчики сделали предположение, что слова о выделении веществ, указывающих на готовность к размножению, адресованы Николаю Баскову. При этом ответного послания со стороны певца не было. В течение нескольких часов публикация ростовчанки получила свыше 32 тысяч отметок «Нравится».
Поклонники отметили, что Лопырева на черно-белом фото выглядит сексуально. Другие сообщили, что не сразу узнали знаменитость на новом снимке.
Автор: Валерий Антонов