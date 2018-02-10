В Новосибирске на мосту образовалась пробка из-за ДТП
Местные СМИ сообщают, что в Новосибирске на Винаповском мосту из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка. Участниками аварии стали ВАЗ-2115 и Mitsubishi.
В правоохранительных органах отметили, что в результате столкновения автомобилей никто не пострадал. На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД.
Согласно данным Яндекс.Пробки, скорость движения по мосту в сторону улицы Петухова не превышает 8 километров в час. По словам очевидцев, на данный момент разбившиеся машины уже эвакуированы с места событий.
В правоохранительных органах отметили, что в результате столкновения автомобилей никто не пострадал. На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД.
Согласно данным Яндекс.Пробки, скорость движения по мосту в сторону улицы Петухова не превышает 8 километров в час. По словам очевидцев, на данный момент разбившиеся машины уже эвакуированы с места событий.
Автор: Сергей Сидорин