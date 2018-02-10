Нелли Ермолаева показала новорожденного сына
Нелли Еролаева сообщила, что теперь находится на другой план и показала новорожденного сына. Именно такие чувства у неё вызывает материнство.
«Я сейчас на другой планете, в другом измерении... Просто в космосе... я мама. Спасибо всем огромное за поздравления», - отметила она в комментарии к публикации.
Пользователи отметили, что на фото она выглядит очень милой. Фанаты еще раз поздравили телеведущую с пополнением в семье. В течение 3-х минут с момента публикации снимок собрал почти 6 тысяч отметок «Нравится». Ранее стало известно о рождении ребенка Нелли и Кирилла Ермолаевых.
«Я сейчас на другой планете, в другом измерении... Просто в космосе... я мама. Спасибо всем огромное за поздравления», - отметила она в комментарии к публикации.
Пользователи отметили, что на фото она выглядит очень милой. Фанаты еще раз поздравили телеведущую с пополнением в семье. В течение 3-х минут с момента публикации снимок собрал почти 6 тысяч отметок «Нравится». Ранее стало известно о рождении ребенка Нелли и Кирилла Ермолаевых.
Автор: Валерий Антонов