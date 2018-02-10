В Удмуртии студент убил однокурсника из-за отказа дать сигареты
В Удмуртии 22-летний студент, проживающий в поселке Яр, убил 19-летнего однокурсника из-за сигареты. Преступление произошло еще в октябре прошлого года, но подробности не разглашались в интересах следствия.
Как рассказали в СУ СКР, подвыпивший молодой человек пришел в комнату однокурсника около 16:00 и устроил скандал из-за отказа приятеля дать ему сигареты. Злоумышленник ударил оппонента ножом, попав в область грудной клетки. Пострадавший скончался на месте.
После возбуждения уголовного дела следователи опросили свидетелей, консьержа общежития, провели необходимые экспертизы. Собранные материалы переданы в суд. При вынесении обвинительного приговора подозреваемому грозит срок до 15 лет.
Ранее в Удмуртии внук убил дедушку и бабушку.
Как рассказали в СУ СКР, подвыпивший молодой человек пришел в комнату однокурсника около 16:00 и устроил скандал из-за отказа приятеля дать ему сигареты. Злоумышленник ударил оппонента ножом, попав в область грудной клетки. Пострадавший скончался на месте.
После возбуждения уголовного дела следователи опросили свидетелей, консьержа общежития, провели необходимые экспертизы. Собранные материалы переданы в суд. При вынесении обвинительного приговора подозреваемому грозит срок до 15 лет.
Ранее в Удмуртии внук убил дедушку и бабушку.
Автор: Джанабилова Татьяна П