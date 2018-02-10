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Новое приложение от “Вконтакте” поможет найти пару на 14 февраля
Программисты популярной социальной сети “Вконтакте” создали приложение, которое, по их словам, поможет многим найти пару на День всех влюбленных. Название у программы специфическое – “Бесит!1”.

Новое приложение от “Вконтакте” поможет найти пару на 14 февраля


По данным аналитиков, социальная сеть “Вконтакте” является самым популярным сайтом на территории России, и постоянно ведет различные разработки, которые способствуют комфортному общению всех пользователей Сети. Одной из таких стала программа “Бесит!1”, она очень похожа на зарубежный сервис под названием “Tinder”. Обе программы направлены на поиск интересных собеседников, ранее неизвестных и тех, кто уже давно знаком, исходя из интересов и увлечений. Виртуальное общение с различными людьми может привести и к встречам в реальной жизни, например, для совместного празднования 14 февраля, в канун которого и выйдет программа.

Новое приложение от “Вконтакте” поможет найти пару на 14 февраля


Для тог, чтобы найти нужного и интересного человека, стоит отсортировать карточки с актуальными темами и обозначить, что нравится и что бесит. С помощью этих карточек программа автоматически подберет около 100 людей с аналогичными интересами, увлечениями и обсуждаемыми вопросами. Пользователям доступные многие темы, которые все желающие смогут дорабатывать и создавать свои. По словам разработчиков, это облегчит поиск и общение для тех, у кого много друзей или он состоит в группа с большим количеством участников. Также особенно выделяют, что приложение поможет найти себе пару на День святого Валентина и на всю жизнь.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 10:00
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