Ученые: Каждая поза ног женщин раскрывает характер хозяйки
Ученые выяснили, что каждая поза ног, принимаемая женщинами, может охарактеризовать ее черты. Материалы исследования появились в тематическом издании.
1. Ноги вместе указывают на уравновешенный, терпеливый, но холодный нрав.
2. Носки смотрят в разные стороны – женщина готова на компромисс.
3. Широко расставленные ноги – твердость характера.
4. Скрещенные ноги – говорят о готовности идти к цели.
5. Нога на ногу – уверенность, властность, свойственные начальницам.
6. Ноги рядом, носки ровные – искренность и правдивость.
7. Опора на каблук – закрытость и неуверенность в себе.
8. Носки смотрят друг на друга – сдержанность и замкнутость, способность «читать» людей.
9. Вытянутые ноги, лежащие друг на друге – лидерские качества и ревнивость.
Ранее ученые связали характер и питание.
1. Ноги вместе указывают на уравновешенный, терпеливый, но холодный нрав.
2. Носки смотрят в разные стороны – женщина готова на компромисс.
3. Широко расставленные ноги – твердость характера.
4. Скрещенные ноги – говорят о готовности идти к цели.
5. Нога на ногу – уверенность, властность, свойственные начальницам.
6. Ноги рядом, носки ровные – искренность и правдивость.
7. Опора на каблук – закрытость и неуверенность в себе.
8. Носки смотрят друг на друга – сдержанность и замкнутость, способность «читать» людей.
9. Вытянутые ноги, лежащие друг на друге – лидерские качества и ревнивость.
Ранее ученые связали характер и питание.
Автор: Джанабилова Татьяна П