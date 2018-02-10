В Новокузнецке 26-летний мужчина ушел из дома и пропал без вести
В Новокузнецке мужчина 26 лет покинул дом, после чего пропал без вести. Поисковики, работающие в составе группы «Лиза Алерт», отметили, что местоположение разыскиваемого остается неизвестным с 7 февраля.
В указанный день он вышел из дома, располагающегося по улице Пржевальского. Известно, что на момент исчезновения мужчина был в куртке серого цвета, черных штанах, кроссовках, а также черной шапке. При нем был телефон. Среди примет указывает рост 1,68 м, волосы русого цвета, зеленые глаза.
В указанный день он вышел из дома, располагающегося по улице Пржевальского. Известно, что на момент исчезновения мужчина был в куртке серого цвета, черных штанах, кроссовках, а также черной шапке. При нем был телефон. Среди примет указывает рост 1,68 м, волосы русого цвета, зеленые глаза.
Автор: Валерий Антонов