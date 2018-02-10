В Красноярском крае три недели ищут 35-летнюю женщину
Волонтеры сообщают, что в Красноярском крае три недели ищут пропавшую 35-летнюю женщину. Она 21 января вышла из дома по улице Арбузова в Назарово и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
По словам поисковой бригады, в последний раз ее видели вечером в 22:00 по направлению к деревне Ярлыково. Телефон женщины стал недоступен в тот же день. Рост женщины составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные до плеч, глаза карие. Особые приметы – шрам на виске, носит очки в темной оправе. Была одета в черные штаны, бирюзовую куртку, черные угги, черную шапку.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить в ближайшее отделение полиции.
По словам поисковой бригады, в последний раз ее видели вечером в 22:00 по направлению к деревне Ярлыково. Телефон женщины стал недоступен в тот же день. Рост женщины составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные до плеч, глаза карие. Особые приметы – шрам на виске, носит очки в темной оправе. Была одета в черные штаны, бирюзовую куртку, черные угги, черную шапку.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить в ближайшее отделение полиции.
Автор: Сергей Сидорин