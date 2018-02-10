Почти сто домов на Васильевском острове остались без тепла
В Санкт-Петербурге на Васильевском острове без тепла остались 93 домостроения. Причиной этого стал прорыв трубы на одном из участков тепловой магистрали.
Как отметили представители пресс-центра компании Теплосети Северной столицы, 9 февраля приблизительно в 12:00 эксперты во время планового объезда увидели поднимающийся со стороны земли пар.
По итогам проверки удалось установить, что имеет место прорыв трубопровода. Диаметр пострадавшего элемента тепловых коммуникаций составляет 0,5 м. Авария будет устраняться всю ночь, а полное завершение запланировано на 06:00 10 февраля.
Как отметили представители пресс-центра компании Теплосети Северной столицы, 9 февраля приблизительно в 12:00 эксперты во время планового объезда увидели поднимающийся со стороны земли пар.
По итогам проверки удалось установить, что имеет место прорыв трубопровода. Диаметр пострадавшего элемента тепловых коммуникаций составляет 0,5 м. Авария будет устраняться всю ночь, а полное завершение запланировано на 06:00 10 февраля.
Автор: Валерий Антонов