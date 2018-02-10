В Москве совершено разбойное нападение на автомобиль
Очевидцы сообщают, что в Москве на 16 километре МКАД было совершено разбойное нападение на легковой автомобиль марки Opel. Преступники, угрожая водителю пистолетом, угнали машину.
Сотрудники правоохранительных органов заняты проверкой информации о нападении. Подробности инцидента не сообщаются. В каком направлении поехал автомобиль после угона, неизвестно. По некоторым данным объявлен план «Перехват». Официальные лица из правоохранительных структур на данный момент инцидент не комментировали.
Информация о происшествии обновляется.
Сотрудники правоохранительных органов заняты проверкой информации о нападении. Подробности инцидента не сообщаются. В каком направлении поехал автомобиль после угона, неизвестно. По некоторым данным объявлен план «Перехват». Официальные лица из правоохранительных структур на данный момент инцидент не комментировали.
Информация о происшествии обновляется.
Автор: Сергей Сидорин