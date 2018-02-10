На Мальте нашли заброшенный Subaru-центр с машинами 90-х годов
На Мальте нашли заброшенный Subaru-центр с машинами 90-х годов, некоторые из которых давно не производятся. Сведения появились на страницах автомобильного блога Caraddiction.
Автор поста рассказал, что все автомобили, оставшиеся в салоне, оснащены табличками с ценами в мальтийских лирах, хотя на острове с 2008 года в обращении только евро. Эксперты считают, что старый центр был раньше единственным на Мальте, но с развитием автомобилестроения не выдержал конкуренции и закрылся.
Странно, что руководство Subaru не перевезло не проданные автомобили, так и оставив на витрине Subaru XT, Justy, Impreza. Местное население рассказало, что несколько лет назад директор автосалона часто приходил на старое место работы и по несколько часов сидел в кабинете. Сейчас его видят, но очень редко.
Самым раритетным автомобилем в центре стал Subaru XT, снятый с производства еще в 1991 году. Когда-то модель с бензиновым 136-сильным агрегатом объемом на 1,8 литров считалась премиальной и поставлялась в Европу.
Ранее сообщалось, что Subaru работает над гибридной машиной.
Автор поста рассказал, что все автомобили, оставшиеся в салоне, оснащены табличками с ценами в мальтийских лирах, хотя на острове с 2008 года в обращении только евро. Эксперты считают, что старый центр был раньше единственным на Мальте, но с развитием автомобилестроения не выдержал конкуренции и закрылся.
Странно, что руководство Subaru не перевезло не проданные автомобили, так и оставив на витрине Subaru XT, Justy, Impreza. Местное население рассказало, что несколько лет назад директор автосалона часто приходил на старое место работы и по несколько часов сидел в кабинете. Сейчас его видят, но очень редко.
Самым раритетным автомобилем в центре стал Subaru XT, снятый с производства еще в 1991 году. Когда-то модель с бензиновым 136-сильным агрегатом объемом на 1,8 литров считалась премиальной и поставлялась в Европу.
Ранее сообщалось, что Subaru работает над гибридной машиной.
Автор: Джанабилова Татьяна П