День святого Валентина: Что подарить и как отпраздновать

ПроисхождениеИстория праздника начинается еще с Древнего Рима. По мнению историков, изначально День святого Валентина имел название Луперкалии. В праздник было принято подносить дары богу Фавну, считавшемуся покровителем плодородия и продолжения рода. Существует легенда, согласно которой введение нового праздника должно было позволить решить демографический вопрос. В Древнем Риме смертность у детей была очень высока. Младенца, который родился с отклонениями, было практически невозможно выходить. Если женщина не могла забеременеть, она приравнивалась к проклятой и считалась непригодной для брака. Римляне считали, что место, на котором волчица выкормила Ромула и Рема, является священным. В связи с этим, было принято подносить к нему дары именно на 14 февраля по старому стилю. После возложения подарков мужчины должны были раздеться догола и пробежать по городу, шлепая женщин хлыстом. Представительницы прекрасного пола в итоге также снимали одежду, после чего начинались масштабные народные гуляния. Примечательно, что данная традиция осталась в Риме даже после прихода христианства, так как имела огромную популярность. С годами было решено перенести все лавры святому Валентину, который, якобы, был покровителем любви и размножения.В данном вопросе индивид, в первую очередь, должен руководствоваться предпочтениями своей второй половинки. В случае если она не любит смотреть фильмы, не стоит вести ее в кинотеатр. Если исключить подарки, стоит рассмотреть активный отдых. Идеальным вечером почти для каждой современной девушки будет поход на каток. После изнурительных поездок по льду можно пригласить ее на романтический ужин. Если погода порадует снегом на 14 февраля, можно повести девушку на улицу и предложить ей слепить снеговика. Активность можно проявить и в помещении. Идеальным вариантом будет поход на танцы, но не стоит выбирать шумные клубы или места проведения вечеринок. Для создания романтической атмосферы идеально подойдет небольшой ресторан с уютными местам у окна или в углу.Авантюристам по вкусу придется путешествие на электричке или на поезде. Путешествия всегда вызывают романтические чувства, особенно если в них принимают участие недавно познакомившиеся возлюбленные. Для создания соответствующей атмосферы будет достаточно двух билетов на поезд и запаса чая или глинтвейна. В случае, если возлюбленная скептически относится к подобным авантюрам, остановиться лучше на варианте с кинотеатром или рестораном.Определенно стоит применить всевозможные романтические эффекты. Трендом современности являются китайские фонарики. На них можно написать любовную записку или послание другим парам, после чего отправить миниатюрный воздушный шар в полет. Бюджетность вечера на это почти никак не повлияет, так как китайский фонарик обойдется примерно в 100 рублей. Энтузиасты могут запустить сразу несколько шаров, однако в данном случае стоит помнить о пожарной безопасности. Идеально подойдут фонарики в форме сердца, приобрести которые сейчас можно почти в каждом супермаркете.Еще одним достаточно оригинальным решением станут принты. Можно напечатать на футболках надписи о любви к своей второй половинке, после чего отправиться в них на прогулку. Романтики могут сделать много авторских валентинок, засыпав ими кровать или всю комнату. Вечер с возлюбленной требует и соответствующего звукового оформления. Стоит позаботиться о плейлисте, который будет сопровождать романтический ужин. Можно также использовать ароматическую лампу, дарящую комнате приятный аромат.К подбору напитков и еды также стоит относиться выборочно. Не стоит злоупотреблять с алкоголем в случае, если впереди пару ждет ночь любви. Идеально для ужина подойдут десерты и шампанское или вино. Можно также приготовить собственное фирменное блюдо, дав ему название второй половинки.Многие предпочитают делать предложение руки и сердца именно в День святого Валентина. Менее решительные пары предпочитают просто помечтать о развитии отношений, одаривая друг друга комплиментами и поцелуями. При выборе подарка стоит учитывать предпочтения и даже характер второй половинки. Можно подарить второй половинке книгу, но стоит учитывать любовь к тому или иному жанру. Для модниц идеально подойдут косметика или элемент гардероба. В случае, если индивид решит сделать полезный подарок, как вариант можно рассмотреть абонемент на курсы или мастер-класс. В целом, не стоит делать акцент на романтичности презента, так как она не всегда может прийтись по вкусу получателю.