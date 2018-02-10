Жительница Воронежа устроила интимную фотосессию на заснеженной трассе
Девушка, проживающая в Воронеже, устроила фотосессию с элементами эротики, прямо на заснеженной трассе за городом. Несмотря на большое количество снега и сильный мороз, девушка фотографировалась в мини-трусиках.
Эти фотографии появились недавно в социальной сети Instagram, куда их выложили друзья героини фотосессии. На фото девушка появилась в одном нижнем белье возле автомобиля, фотографируясь в самых разных позах. Судя по словам её друзей, это уже не первая фотосъемка такого рода, а сама девушка отметила, что ей самой очень нравятся такие эксперименты.
По мнению многих пользователей рубрики “Горячий Instagram”, девушка обладает отличной фигурой и советуют продолжать съемки. С другой стороны ее раскритиковали за фотографии на морозе, какие впоследствии могут привести к аналогичным выходкам со стороны студентов и детей.
Эти фотографии появились недавно в социальной сети Instagram, куда их выложили друзья героини фотосессии. На фото девушка появилась в одном нижнем белье возле автомобиля, фотографируясь в самых разных позах. Судя по словам её друзей, это уже не первая фотосъемка такого рода, а сама девушка отметила, что ей самой очень нравятся такие эксперименты.
По мнению многих пользователей рубрики “Горячий Instagram”, девушка обладает отличной фигурой и советуют продолжать съемки. С другой стороны ее раскритиковали за фотографии на морозе, какие впоследствии могут привести к аналогичным выходкам со стороны студентов и детей.
Автор: Тригуб Сергей