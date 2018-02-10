В Воронежской области задержали подозреваемую в хищении денежных средств у пенсионера
В Лискинском районе Воронежской области полиция произвела задержание местной жительницы 38 лет. Она подозревается в хищении денежных средств, принадлежащих пенсионеру. Работники отделения МВД РФ отметили, что у фигурантки ранее не имелось судимостей.
Удалось определить, что в ноябре 2017-го днем злоумышленница в квартире по улице Лысенко при участии 66-летнего потерпевшего употребляла алкогольные напитки. После того, как пенсионер заснул, женщина похитила денежные средства в сумме 47 тысяч рублей. Подозреваемая узнала о месте размещения финансов после того, как собственник жилплощади взял часть денег на приобретение спиртного.
Пропажа пенсионером была замечена не сразу. После выявления недостатка финансов он подал заявление в дежурную часть отделения полиции. Правоохранители провели поисковые операции, направленные на поиск злоумышленника. После полученной оперативной информации удалось установить все обстоятельства произошедшего преступления, а также определить личность подозреваемой. Последняя дала признательные показания, а также отметила, что ей были необходимы денежные средства в личных целях. Часть из похищенных средств она успела потратить. В соответствии с фактом преступления было открыто уголовное дело. Наказание предусматривает лишение свободы на период до 5 лет.
Удалось определить, что в ноябре 2017-го днем злоумышленница в квартире по улице Лысенко при участии 66-летнего потерпевшего употребляла алкогольные напитки. После того, как пенсионер заснул, женщина похитила денежные средства в сумме 47 тысяч рублей. Подозреваемая узнала о месте размещения финансов после того, как собственник жилплощади взял часть денег на приобретение спиртного.
Пропажа пенсионером была замечена не сразу. После выявления недостатка финансов он подал заявление в дежурную часть отделения полиции. Правоохранители провели поисковые операции, направленные на поиск злоумышленника. После полученной оперативной информации удалось установить все обстоятельства произошедшего преступления, а также определить личность подозреваемой. Последняя дала признательные показания, а также отметила, что ей были необходимы денежные средства в личных целях. Часть из похищенных средств она успела потратить. В соответствии с фактом преступления было открыто уголовное дело. Наказание предусматривает лишение свободы на период до 5 лет.
Автор: Валерий Антонов