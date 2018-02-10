В Ростове-на-Дону легковой автомобиль перевернулся на крышу
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в Ростове-на-Дону легковой автомобиль перевернулся на крышу. Инцидент произошел на улице Нариманова в Северном жилом массиве.
Свидетели происшествия опубликовали в Сети снимок с места происшествия. На фотографии возле гостиницы лежит перевернутый автомобиль, а возле него стоят очевидцы и правоохранители. Машина сильно повреждена и вряд ли подлежит восстановлению. О пострадавших в ДТП неизвестно.
В комментариях к снимку пользователи отмечают, что водитель ехал на большой скорости. В полиции инцидент на данный момент не комментировали.
Фото инцидента доступно по ссылке.
Свидетели происшествия опубликовали в Сети снимок с места происшествия. На фотографии возле гостиницы лежит перевернутый автомобиль, а возле него стоят очевидцы и правоохранители. Машина сильно повреждена и вряд ли подлежит восстановлению. О пострадавших в ДТП неизвестно.
В комментариях к снимку пользователи отмечают, что водитель ехал на большой скорости. В полиции инцидент на данный момент не комментировали.
Фото инцидента доступно по ссылке.
Автор: Сергей Сидорин