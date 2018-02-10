ПВО Сирии подбили несколько самолетов ВВС Израиля
ПВО Сирии 10 февраля были вынуждены подбить несколько самолетов, находящихся на балансе ВВС Израиля. Причиной стала внезапная атака на военные объекты, расположенные в центре страны. Сведения со ссылкой на инсайдера появились в издании SANA.
Израильские самолеты вновь нарушили границы Сирии рано утром и начали бомбить военную базу. Армии пришлось защищаться свои границы и подбить агрессоров. Один из таких самолетов упал на севере страны.
Ранее боевики подбили военный самолет в небе над Идлибом.
Израильские самолеты вновь нарушили границы Сирии рано утром и начали бомбить военную базу. Армии пришлось защищаться свои границы и подбить агрессоров. Один из таких самолетов упал на севере страны.
Ранее боевики подбили военный самолет в небе над Идлибом.
Автор: Джанабилова Татьяна П