Ольга Бузова за год прошла через неудачные свидания с корыстными ухажерами
Ольга Бузова поделилась информацией о ряде неудачных свиданий в течение года. Телеведущая отметила, что многие потенциальные ухажеры оказались корыстными. При этом свыше года знаменитость остается в разводе. Однако за указанный период ни с кем не вступила в серьезные отношения.
Самый частый повод познакомиться заключается в желании получить таким способом пиар. Большая часть свиданий завершалась просьбой сделать общий снимок. После этого Ольга Бузова тут же понимала, что с таким мужчиной не сможет построить отношения. В поисках второй половины девушка отправилась на свидание с гражданином США, когда пребывала в этой стране.
Она сообщила, что надежды на отсутствие информации о ней не воплотились. Американец также попросил сделать селфи. Помимо прочего, Ольга Бузова сообщила, что один из тайных воздыхателей покорил её при помощи шикарного букета, однако впоследствии обратился с просьбой прорекламировать его блог через Instagram знаменитости. На подобные ситуации телеведущая реагирует исключительно негативно. Сегодня Бузова сознается, что уже готова к серьезным отношениям, однако достойного мужчину пока не встретила.
Самый частый повод познакомиться заключается в желании получить таким способом пиар. Большая часть свиданий завершалась просьбой сделать общий снимок. После этого Ольга Бузова тут же понимала, что с таким мужчиной не сможет построить отношения. В поисках второй половины девушка отправилась на свидание с гражданином США, когда пребывала в этой стране.
Она сообщила, что надежды на отсутствие информации о ней не воплотились. Американец также попросил сделать селфи. Помимо прочего, Ольга Бузова сообщила, что один из тайных воздыхателей покорил её при помощи шикарного букета, однако впоследствии обратился с просьбой прорекламировать его блог через Instagram знаменитости. На подобные ситуации телеведущая реагирует исключительно негативно. Сегодня Бузова сознается, что уже готова к серьезным отношениям, однако достойного мужчину пока не встретила.
Автор: Валерий Антонов