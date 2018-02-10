Зарубина низко оценила голос дочери Малинина и послала ее петь в кабак
Ольга Зарубина низко оценила голос дочери Александра Малинина и послала Устинью петь в кабак. В свое оправдание экс-супруга певца сказала, что понятия не имела о совместной работе начинающей исполнительницы с отцом.
«Я вас прошу, выключите запись полную уныния и тоски. Здесь все понятно – голос обычный и не трогающий. Эта певица, не понимающая смысл песни, у меня не вызывает никаких чувств. Если у человека нет харизмы, то даже деньги не помогут раскрутиться», - сказала Зарубина, прослушав хит, записанный Устиньей и Малининым.
В разговоре Зарубина сказала, что исполнительница может работать в кабаках, поскольку после пары рюмок людям уже не важны культурные ценности и звучание. Позже журналисты поинтересовались, почему экс-супруга Малинина оскорбила его дочь.
Зарубина ответила, что оценивала вокальные данности девушки по телефону, думая, что отбирает претендентов на шоу «Голос». Имен и лиц она не видела, поэтому не знала о начале карьеры Устиньи.
Ранее Зарубина пожаловалась на нападки Шепелева.
«Я вас прошу, выключите запись полную уныния и тоски. Здесь все понятно – голос обычный и не трогающий. Эта певица, не понимающая смысл песни, у меня не вызывает никаких чувств. Если у человека нет харизмы, то даже деньги не помогут раскрутиться», - сказала Зарубина, прослушав хит, записанный Устиньей и Малининым.
В разговоре Зарубина сказала, что исполнительница может работать в кабаках, поскольку после пары рюмок людям уже не важны культурные ценности и звучание. Позже журналисты поинтересовались, почему экс-супруга Малинина оскорбила его дочь.
Зарубина ответила, что оценивала вокальные данности девушки по телефону, думая, что отбирает претендентов на шоу «Голос». Имен и лиц она не видела, поэтому не знала о начале карьеры Устиньи.
Ранее Зарубина пожаловалась на нападки Шепелева.
Автор: Джанабилова Татьяна П