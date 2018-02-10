Настя Каменских разместила в Instagram фото из Майами с Завгородным
Настя Каменских разместила новую публикацию в Instagram. Она призвала поклонников подписываться на её блог в YouTube, а к посту прикрепила фото, сделанное вместе с Алексеем Завгородным, известным под сценическим псевдонимом Позитив.
«Ребята! Новая серия блога из Майами уже на YouTube канале! Ссылка в профиле! Кто смотрел пишите комментарии», - призвала певица фанатов.
Пользователи отметили, что среди просмотренных выпусков особенно отметился последний. Другие сообщили: «Самый сексуальный на этой фотке Пазик», «Настя, ты супер танцуешь». Некоторые подписчики аккаунта удивились наличию откровенного контента. Большинство придерживаются положительной оценки видео-блога Насти Каменских, а также призывают выпускать больше подобных видео.
«Ребята! Новая серия блога из Майами уже на YouTube канале! Ссылка в профиле! Кто смотрел пишите комментарии», - призвала певица фанатов.
Пользователи отметили, что среди просмотренных выпусков особенно отметился последний. Другие сообщили: «Самый сексуальный на этой фотке Пазик», «Настя, ты супер танцуешь». Некоторые подписчики аккаунта удивились наличию откровенного контента. Большинство придерживаются положительной оценки видео-блога Насти Каменских, а также призывают выпускать больше подобных видео.
Автор: Валерий Антонов