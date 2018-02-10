Поклонники раскритиковали Наташу Королеву за плохой вкус
На своей странице в Instagram певица Наташа Королева опубликовала видео в мехах из немецкого Дюссельдорфа. В комментариях под записью поклонники раскритиковали исполнительницу за плохой вкус.
На певице надета шуба, теплые штаны, сапоги, норковая шапка и свитер. По ее словам, это лучший наряд в ее гардеробе. Дополняют образ очки, которые она носит не из-за моды, а ухудшившегося зрения. В ролике она рассказала, что сейчас в Германии настоящая зима – минусовая температура и сильный ветер. Совсем недавно она была в Майами и, чтобы не простыть, оделась потеплее.
В комментариях подписчики указали не только на плохой вкус певицы, но и на ее возраст, который с каждым годом все сложнее скрывать. «Жаль, что красота со временем уходит, какой же она красавицей была, что глаз не оторвать», - написал один из подписчиков.
Ранее сообщалось, что Наташа Королева опубликовала снимок с Людмилой Сенчиной и рассказала об их первой встрече.
На певице надета шуба, теплые штаны, сапоги, норковая шапка и свитер. По ее словам, это лучший наряд в ее гардеробе. Дополняют образ очки, которые она носит не из-за моды, а ухудшившегося зрения. В ролике она рассказала, что сейчас в Германии настоящая зима – минусовая температура и сильный ветер. Совсем недавно она была в Майами и, чтобы не простыть, оделась потеплее.
В комментариях подписчики указали не только на плохой вкус певицы, но и на ее возраст, который с каждым годом все сложнее скрывать. «Жаль, что красота со временем уходит, какой же она красавицей была, что глаз не оторвать», - написал один из подписчиков.
Ранее сообщалось, что Наташа Королева опубликовала снимок с Людмилой Сенчиной и рассказала об их первой встрече.
Автор: Сергей Сидорин