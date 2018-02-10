"Стою дорого": Екатерина Семенова ответила критикам на обвинения в продажности
Известная певица 80-х Екатерина Семенова в жесткой манере ответила критикам на обвинения в продажности. Звезда иронично заявила, что стоит она очень дорого, а у желающих ее купить не хватит денег.
Многие пользователи социальных сетей раскритиковали певицу после ее откровенных интервью на передачах многих телеканалов, и упрекнули Семенову в том, что она неплохо заработала на этом. Но есть большое количество и тех, кто поддерживает звезду, считая ее честной и не способной на обман.
Екатерина Семенова уже давно не выступает на сцене, но постоянно имеет приглашения с известных телеканалов для участия в различных передачах и шоу. Поклонники восхищены певицей, которая, несмотря на все жизненные трудности, не потеряла былые шарм и грацию. Недавно она рассказала в телепередаче о лечении туберкулеза, а также о тяжело перенесенном расставании с супругом. После этого на нее обрушилось много критики и обвинений в продажности, исходя из большого количества рассказанной личной информации. Несмотря на небольшие финансовые трудности, певица уверила всех о своей честности и развеяла все негативные слухи.
Многие пользователи социальных сетей раскритиковали певицу после ее откровенных интервью на передачах многих телеканалов, и упрекнули Семенову в том, что она неплохо заработала на этом. Но есть большое количество и тех, кто поддерживает звезду, считая ее честной и не способной на обман.
Екатерина Семенова уже давно не выступает на сцене, но постоянно имеет приглашения с известных телеканалов для участия в различных передачах и шоу. Поклонники восхищены певицей, которая, несмотря на все жизненные трудности, не потеряла былые шарм и грацию. Недавно она рассказала в телепередаче о лечении туберкулеза, а также о тяжело перенесенном расставании с супругом. После этого на нее обрушилось много критики и обвинений в продажности, исходя из большого количества рассказанной личной информации. Несмотря на небольшие финансовые трудности, певица уверила всех о своей честности и развеяла все негативные слухи.
Автор: Тригуб Сергей