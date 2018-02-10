ASUS Zenfone 5 Lite показался на официальных рендерах с 4 камерами
ASUS Zenfone 5 Lite появился на официальных рендерах. Новинка получила 4 камеры и дисплей с соотношением сторон 18:9. Корпус устройства получил белую окраску, но ожидаются и прочие расцветки.
На лицевой панели не видна кнопка Home. Верхняя часть содержит 2 объектива камеры на разных сторонах, светодиодная вспышка, а также датчик расстояния и динамик. Обратная сторона стала местом расположения двойной камеры с вертикальной ориентацией. Дизайн во многом напоминает модель Honor 6X.
Дактилоскопический сканер разместился на передней панели рядом с вспышкой. Помимо этого, имеется USB-порт, который окружен решетками громкоговорителей. В соответствии с предоставленными данными, Zenfone 5 Lite отличается разрешающей способностью формата FHD +. При этом размер дисплея не указывается. Предположительно, диагональ модуля составит 5,7 или 5,9 дюймов.
На лицевой панели не видна кнопка Home. Верхняя часть содержит 2 объектива камеры на разных сторонах, светодиодная вспышка, а также датчик расстояния и динамик. Обратная сторона стала местом расположения двойной камеры с вертикальной ориентацией. Дизайн во многом напоминает модель Honor 6X.
Дактилоскопический сканер разместился на передней панели рядом с вспышкой. Помимо этого, имеется USB-порт, который окружен решетками громкоговорителей. В соответствии с предоставленными данными, Zenfone 5 Lite отличается разрешающей способностью формата FHD +. При этом размер дисплея не указывается. Предположительно, диагональ модуля составит 5,7 или 5,9 дюймов.
Автор: Валерий Антонов