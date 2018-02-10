Ученые: Внутреннее ядро Земли технически не должно существовать
Ученые считают, что внутреннее ядро Земли технически не должно существовать. Материалы исследования появились в издании Earth and Planetary Science Letters.
Раньше считалось, что миллиард лет назад ядро Земли распалось, и жидкий металл из-за низкой температуры кристаллизовался. Как оказалось, достичь нужной для затвердевания температуры при земном давлении невозможно.
«Эта теория антинаучна, поскольку металл не может кристаллизоваться мгновенно. Для активации такого мощного процесса необходимо опустить некий энергетический барьер и достичь температуры в 726 градусов по Цельсию», - рассказал ученый из Университета Кейс Вестерн Резерв в Огайо Стивен Хаук.
Согласно старой теории, внутреннее ядро не должно существовать вообще, потому что оно не могло быть охлаждено до такой степени. Предположительно, ядро могло возникнуть только при падении огромного куска твердого металла радиусом в 10 км в жидкий слой Земли.
Ранее ученые обвинили земное ядро в глобальном потеплении.
Раньше считалось, что миллиард лет назад ядро Земли распалось, и жидкий металл из-за низкой температуры кристаллизовался. Как оказалось, достичь нужной для затвердевания температуры при земном давлении невозможно.
«Эта теория антинаучна, поскольку металл не может кристаллизоваться мгновенно. Для активации такого мощного процесса необходимо опустить некий энергетический барьер и достичь температуры в 726 градусов по Цельсию», - рассказал ученый из Университета Кейс Вестерн Резерв в Огайо Стивен Хаук.
Согласно старой теории, внутреннее ядро не должно существовать вообще, потому что оно не могло быть охлаждено до такой степени. Предположительно, ядро могло возникнуть только при падении огромного куска твердого металла радиусом в 10 км в жидкий слой Земли.
Ранее ученые обвинили земное ядро в глобальном потеплении.
Автор: Джанабилова Татьяна П