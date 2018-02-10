Ольга Бузова назвала Анастасию Костенко «какой-то женщиной из Ростова»
Ольга Бузова охарактеризовала Анастасию Костенко как «какую-то женщину из Ростова». Телеведущая впервые высказалась касательно новой жены своего экс-супруга, отмечая, что после подобного ей сложно доверять мужчинам.
«Поклоннику придется провести огромную работу, чтобы я могла довериться ему. Уже год остаюсь одна, длительное время совершенно не желала никак общаться с мужчинами. Это совершенно естественно после случившегося со мной. Категорически не могу понять человека, который 7 лет спит со своей женой в одной кровати, а спустя еще день – бац – и неожиданно там оказывается какая-то женщина из Ростова!» – сообщила Ольга Бузова.
В соответствии со словами знаменитости, она достаточно часто встречает мужчин, которые намереваются не развивать с ней отношения, а получить для себя пиар за её счет. Ранее знаменитость сообщила о своих разочарованиях за последний год.
«Поклоннику придется провести огромную работу, чтобы я могла довериться ему. Уже год остаюсь одна, длительное время совершенно не желала никак общаться с мужчинами. Это совершенно естественно после случившегося со мной. Категорически не могу понять человека, который 7 лет спит со своей женой в одной кровати, а спустя еще день – бац – и неожиданно там оказывается какая-то женщина из Ростова!» – сообщила Ольга Бузова.
В соответствии со словами знаменитости, она достаточно часто встречает мужчин, которые намереваются не развивать с ней отношения, а получить для себя пиар за её счет. Ранее знаменитость сообщила о своих разочарованиях за последний год.
Автор: Валерий Антонов