Главными конкурентами Huawei Honor 7X названы Samsung Galaxy A8 и LG Q6

Huawei Honor 7X является своеобразным клоном ранее показанной модели Huawei Mate 10 Lite. Основными отличиями между смартфонами являются передняя камера и дисплей. Аппаратная часть при выпуске более новой модели осталась почти без изменений. Бренд решил отказаться от идеи использовать безрамочные дисплеи, применив стандартный экран. В данном случае конкурентом аппарату становится Galaxy A8 2018, который также получит соответствующие характеристики. На Honor 7X дисплей получился немного вытянутым вперед, что отразилось и на функционале интерфейса. Также конкуренцию аппарату может составить LG Q6, имеющий почти аналогичные характеристики. Представитель китайского рынка опережает оппонента только по стоимости. Отличием смартфонов стала также диагональ экрана, разница в которой составляет всего один миллиметр.Во время тестов экрана Huawei Honor 7X показал хорошие результаты. Дисплей выдает четкий черный цвет, приятный для глаз пользователя. Также он располагает хорошим запасом яркости, что придется кстати во время его использования в дневное время на улице. Honor 7X может потягаться с оппонентами и в контрастности. Белый и серый цвета уходят в более синие тона, что делает изображение холодным. Данная особенность является единственным негативным качеством экрана аппарата. В то же время, разработчики оболочки операционной системы решили дать возможность пользователям самостоятельно подстроить изображение посредством встроенных виджетов.Honor 7X, как и большая часть современных смартфонов, получил двойную камеру. Основной модуль с разрешением в 16 мегапикселей применяется для фиксации двигающихся и статичных деталей. Дополнительный объектив даст возможность сделать изображение более глубоким. Камера получила уникальный интерфейс, полностью повторяющий возможности зеркального фотоаппарата. Посредством специальных тумблеров можно будет симулировать ширину диафрагмы и изменять глубину резкости. Эксперты отмечают, что симуляция срабатывает качественно и точно только в дневное время, так как при недостатке света аппарат переходит в автономный режим. Во включенным HDR обыватель может не заметить особых изменений на экране смартфона, но они проявятся при обработке фотографий на компьютере. Кадры, сделанные посредством гаджета имеют лимитированный динамический диапазон, что дает возможность избавиться от засветов и других атрефактов. Детализация снимка оставляет желать лучшего, но не стоит забывать, что Honor 7X является смартфоном, а не профессиональным фотоаппаратом.По автономности Honor 7X выигрывает у большинства конкурентов. По словам специалистов, причиной этому служит процессор Kirin 659, рассчитанный на работу с приложениями средней сложности. Кроме того, гаджет имеет аккумулятор на 3,3 тысячи миллиампер часов, что дает ему возможность работать долгое время в активном режиме. Honor 7X существенно уступает аппаратам от компании Xiaomi, но всех остальных представителей среднего сегмента легко обыгрывает. Аналогичные процессоры применяются во всех версиях Redmi 5 Plus, считающегося одним из самых автономных серийных смартфонов. Redmi 5 построен на неплохом, но все же не таком быстром чипе Snapdragon 450, но имеет батарею на 4,2 тысячи миллиампер часов, ввиду чего обходит своего прямого конкурента. Аппарат отлично подойдет для геймеров, так как располагает адаптивной оболочкой операционной системы. Она не дает приложениям расходовать ресурсы в свернутом режиме.Для многих важным критерием при выборе смартфона является качество звука. Honor 7X отличается от представителей своего ценового сегмента наличием аудиоинтерфейса высокого качества, дающего возможность слушать песни в формате Flac без потери качества. Основным недостатком является относительно тихий сигнал, что может стать проблемой для владельцев гарнитуры с большим сопротивлением. В то же время, отсутствие перегрузок обеспечивает качественный звук без помех. По умолчанию на гаджет установлена операционная система Android 7 Nougat, в которой плеер оставляет желать лучшего, но в будущем приборы перейдут на более современную Android 8 Oreo.Главными преимуществами аппарата в отношении конкурентов являются экран, качественный звук и средняя степень автономности. Камера не может похвастаться отличными результатами тестов, но также отлично подойдет для большей части потребителей. Весомым аргументом при покупке аппарата может стать его стоимость, которая значительно ниже ценника конкурентов.