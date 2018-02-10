Татьяна Навка рассказала о любви дочери к произведениям Пушкина
Татьяна Навка рассказала о любви ее дочери Надежды к произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Соответствующий ролик фигуристка разместила в микроблоге Instagram.
На обнародованном видео маленькая Надежда стоит у панорамного окна, за которым виднеется заснеженная улица. Юная гимнастка продемонстрировала любовь к творчеству и артистично рассказала стихотворение Пушкина "Зимнее утро". Каждое слово дочь Дмитрия Пескова сопровождала подходящей по смыслу мимикой и жестами.
"Умничка", "Какая молодец", "Такая милая", "Очаровательная зайка", - писали пользователи, оставившие под роликом более 8 тыс. "лайков".
Ранее Навка рассказала, как трудно ее малышке даются тренировки.
На обнародованном видео маленькая Надежда стоит у панорамного окна, за которым виднеется заснеженная улица. Юная гимнастка продемонстрировала любовь к творчеству и артистично рассказала стихотворение Пушкина "Зимнее утро". Каждое слово дочь Дмитрия Пескова сопровождала подходящей по смыслу мимикой и жестами.
"Умничка", "Какая молодец", "Такая милая", "Очаровательная зайка", - писали пользователи, оставившие под роликом более 8 тыс. "лайков".
Ранее Навка рассказала, как трудно ее малышке даются тренировки.
Автор: Джанабилова Татьяна П