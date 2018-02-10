Обновленный Fiat 500 2018 года показали на рекламном видео
Итальянские разработчики показали на рекламном видео обновленный внедорожник Fiat 500 2018 года выпуска. Ролик был снят во время дебюта модели в рамках автосалона в Чикаго.
Под капотом автомобиля размещен турбированный двигатель объемом 1,4 литра мощностью 160 лошадиных сил. Трансмиссия представлена пятиступенчатой автоматической или шестискоростной ручной коробками передач. Модель оснащена 16-дюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала, стандартной системой тормозов, спортивной подвеской, резервной камерой и противотуманными фарами.
В продаже рестайлинговая версия Fiat 500 появится будущим летом. Стоимость автомобиля не называется.
Ранее сообщалось, что Fiat 500 вошел в список наиболее провальных автомобилей 2017 года в России. Возглавил рейтинг Zotye Z300.
Под капотом автомобиля размещен турбированный двигатель объемом 1,4 литра мощностью 160 лошадиных сил. Трансмиссия представлена пятиступенчатой автоматической или шестискоростной ручной коробками передач. Модель оснащена 16-дюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала, стандартной системой тормозов, спортивной подвеской, резервной камерой и противотуманными фарами.
В продаже рестайлинговая версия Fiat 500 появится будущим летом. Стоимость автомобиля не называется.
Ранее сообщалось, что Fiat 500 вошел в список наиболее провальных автомобилей 2017 года в России. Возглавил рейтинг Zotye Z300.
Автор: Сергей Сидорин