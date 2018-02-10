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Обновленный Fiat 500 2018 года показали на рекламном видео
Итальянские разработчики показали на рекламном видео обновленный внедорожник Fiat 500 2018 года выпуска. Ролик был снят во время дебюта модели в рамках автосалона в Чикаго.

Обновленный Fiat 500 2018 года показали на рекламном видео


Под капотом автомобиля размещен турбированный двигатель объемом 1,4 литра мощностью 160 лошадиных сил. Трансмиссия представлена пятиступенчатой автоматической или шестискоростной ручной коробками передач. Модель оснащена 16-дюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала, стандартной системой тормозов, спортивной подвеской, резервной камерой и противотуманными фарами.



В продаже рестайлинговая версия Fiat 500 появится будущим летом. Стоимость автомобиля не называется.

Ранее сообщалось, что Fiat 500 вошел в список наиболее провальных автомобилей 2017 года в России. Возглавил рейтинг Zotye Z300.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 22:01
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