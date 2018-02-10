Саратовцы атакуют корзины с просрочкой «Перекрестка» на проезжей части
Саратовцы игнорируя опасность разбирают корзины с просрочкой из сети «Перекресток» непосредственно на проезжей части. Накануне соответствующую ситуацию удалось зафиксировать на видео при помощи авторегистратора. Работники супермаркета попытались довезти утилизируемые продукты до мусорного бака.
Местные жители стали подбегать к корзинке и вынимать оттуда непригодную к употреблению продукцию. В конце у корзины сформировалась очередь. Вынимая продукты, саратовцы полностью игнорировали наличие наледи на дорогах, как и двигающиеся там автомобили. СМИ отмечают, что использование звукового сигнала не оказало никакой помощи.
Местные жители стали подбегать к корзинке и вынимать оттуда непригодную к употреблению продукцию. В конце у корзины сформировалась очередь. Вынимая продукты, саратовцы полностью игнорировали наличие наледи на дорогах, как и двигающиеся там автомобили. СМИ отмечают, что использование звукового сигнала не оказало никакой помощи.
Автор: Валерий Антонов