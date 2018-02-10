Ученые: Риск развития пищевых расстройств не зависит от веса
Ученые из США рассказали, что риск развития пищевых расстройств не зависит от веса человека. Речь идет о проблемах, приводящих к анорексии, от которой страдает примерно 0,01 процента от всего населения планеты.
По словам исследователей, пищевые расстройства не всегда могут становиться причиной худобы. У полных людей они проистекают более мягко, так как их организм располагает запасами энергии. В случае если индивид не имеет подкожного жира или мышечной массы, при расстройствах он чувствует себя значительно хуже. Характерными последствиями недуга являются слабость и боль в голове.
Ученые установили, что причиной пищевых расстройств в 40 процентах случаев являются заболевания, а не неправильное питание. Индивид, который отравился несвежими продуктами, может избавиться от симптомов в течение нескольких дней, так как организм выведет вредоносные вещества. Если в нем присутствуют бактерии вирусного типа, лечение может стать долгосрочным.
По словам исследователей, пищевые расстройства не всегда могут становиться причиной худобы. У полных людей они проистекают более мягко, так как их организм располагает запасами энергии. В случае если индивид не имеет подкожного жира или мышечной массы, при расстройствах он чувствует себя значительно хуже. Характерными последствиями недуга являются слабость и боль в голове.
Ученые установили, что причиной пищевых расстройств в 40 процентах случаев являются заболевания, а не неправильное питание. Индивид, который отравился несвежими продуктами, может избавиться от симптомов в течение нескольких дней, так как организм выведет вредоносные вещества. Если в нем присутствуют бактерии вирусного типа, лечение может стать долгосрочным.
Автор: Махов Артем