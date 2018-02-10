В Уфе задержали налетчика на офис МКО
В Уфе задержали налетчика на офис микрокредитной организации (МКО). Сведения о деталях инцидента в Демском районе появились на сайте МВД РФ.
Сообщается, 9 февраля неизвестный ворвался в офис МКО, схватил сотрудницу магазина и, угрожая ножом, оставил связанной в бытовом помещении. Злоумышленник не успел забрать деньги из кассового аппарата, так как был задержан сотрудниками патрульной службы.
В отношении 42-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье «Разбой». Проводится доследственная проверка, детали инцидента устанавливаются.
Ранее в Уфе мужчину три года держали в рабстве.
Сообщается, 9 февраля неизвестный ворвался в офис МКО, схватил сотрудницу магазина и, угрожая ножом, оставил связанной в бытовом помещении. Злоумышленник не успел забрать деньги из кассового аппарата, так как был задержан сотрудниками патрульной службы.
В отношении 42-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье «Разбой». Проводится доследственная проверка, детали инцидента устанавливаются.
Ранее в Уфе мужчину три года держали в рабстве.
Автор: Джанабилова Татьяна П