Ученые: Древние египтяне проводили геологические экспедиции
Геологические экспедиции реализовали ещё древние египтяне. Об этом сообщили археологи по итогам исследования города Идфу.
Американские ученые отметили, что в Древнем Египте представители власти отправляли в Аравийскую пустыню и Нубию множество разведывательных экспедиций, целью которых становился поиск новых месторождений различных полезных ископаемых. Анализируя найденные артефакты, исследователи пришли к выводу, что должностные лица того времени обязывались проводить добычу и переправку найденных в далеких землях металлы в Мемфис. В этом городе другие подчиненные фараона принимали решение касательно направления расхода материалов.
Город Идфу был основан в южной части Египта на западном берегу Нила примерно 5 тысяч лет назад. На тот момент не наступила эпоха династий. Во время правления фараонов Идфу имел статус основного муниципалитета провинции.
Американские ученые отметили, что в Древнем Египте представители власти отправляли в Аравийскую пустыню и Нубию множество разведывательных экспедиций, целью которых становился поиск новых месторождений различных полезных ископаемых. Анализируя найденные артефакты, исследователи пришли к выводу, что должностные лица того времени обязывались проводить добычу и переправку найденных в далеких землях металлы в Мемфис. В этом городе другие подчиненные фараона принимали решение касательно направления расхода материалов.
Город Идфу был основан в южной части Египта на западном берегу Нила примерно 5 тысяч лет назад. На тот момент не наступила эпоха династий. Во время правления фараонов Идфу имел статус основного муниципалитета провинции.
Автор: Валерий Антонов