Ученые: Площадь островов Тувалу растет вне зависимости от уровня Тихого океана
Ученые из Новой Зеландии считают, что площадь полинезийских атоллов и островов Тувалу растет вне зависимости от увеличения уровня Тихого океана. Материалы исследования появились на страницах тематического издания.
Последние 45 лет, судя по аэро- и спутниковым снимкам, уровень океана увеличивался из-за глобального потепления. Соответственно, вода должна была затопить часть суши Тувалу, но на самом деле площадь островов увеличилась на 3%.
Ученые нашли аномалии простое объяснение. Оказывается, океан сам формирует береговую линию, волнами вынося к пляжам материалы – камни и песок. При увеличении водоема растет количество волновых наносов и площадь суши разрастается.
Ранее в воды Тихого океана упал НЛО.
Последние 45 лет, судя по аэро- и спутниковым снимкам, уровень океана увеличивался из-за глобального потепления. Соответственно, вода должна была затопить часть суши Тувалу, но на самом деле площадь островов увеличилась на 3%.
Ученые нашли аномалии простое объяснение. Оказывается, океан сам формирует береговую линию, волнами вынося к пляжам материалы – камни и песок. При увеличении водоема растет количество волновых наносов и площадь суши разрастается.
Ранее в воды Тихого океана упал НЛО.
Автор: Джанабилова Татьяна П