Анна Хилькевич планирует родить второго ребенка
Актриса Анна Хилькевич в интервью журналистам призналась, что планирует родить второго ребенка. Ее супруг Артур также очень хочет еще детей.
Хилькевич рассказала, что муж очень ладит с дочкой Арианной, особенно после того, как она стала разговаривать. Она отметила, что зачастую бывает так, что папа начинает заниматься с ребенком, когда с ним можно поиграть. Теперь Артур говорит жене, что нужно рожать второго. По мнению актрисы, он понимает, что дети являются инвестициями в будущее. К тому же, один ребенок в семье может вырасти эгоистом. Учитывая, что у Арианны есть такая склонность, пара может заняться этим вопросом уже в ближайшее время. Анна Хилькевич отметила, что уже предупредила продюсеров о планах на второго ребенка и посетила врача.
Кроме того, Хилькевич отметила, что в последнее время стала намного спокойнее, чем была раньше. Она была ревнивой, категоричной, капризной, но после замужества и рождения дочери все изменилось. По ее словам, ради детей, семьи и домашнего очага она даже готова простить мужу измену.
Ранее сообщалось, что подписчики в Instagram назвали Анну Хилькевич "беременным бомжом".
Хилькевич рассказала, что муж очень ладит с дочкой Арианной, особенно после того, как она стала разговаривать. Она отметила, что зачастую бывает так, что папа начинает заниматься с ребенком, когда с ним можно поиграть. Теперь Артур говорит жене, что нужно рожать второго. По мнению актрисы, он понимает, что дети являются инвестициями в будущее. К тому же, один ребенок в семье может вырасти эгоистом. Учитывая, что у Арианны есть такая склонность, пара может заняться этим вопросом уже в ближайшее время. Анна Хилькевич отметила, что уже предупредила продюсеров о планах на второго ребенка и посетила врача.
Кроме того, Хилькевич отметила, что в последнее время стала намного спокойнее, чем была раньше. Она была ревнивой, категоричной, капризной, но после замужества и рождения дочери все изменилось. По ее словам, ради детей, семьи и домашнего очага она даже готова простить мужу измену.
Ранее сообщалось, что подписчики в Instagram назвали Анну Хилькевич "беременным бомжом".
Автор: Сергей Сидорин